改編自同名人氣網路漫畫的韓國奇幻音樂影集《魔幻之音》是以奇幻的「魔術」要素描述在夢想和現實之間迷惘的人所經歷的苦惱和成長故事，並期許帶給觀眾安慰與療癒。池昌旭飾演不想長大的可疑魔術師「李乙」， 他和鸚鵡「美女」一起生活在廢棄的遊樂園裡，因其過於神秘的身份而被傳了很多流言備受世人的好奇。崔聖恩飾演「尹雅伊」，父親遭逢事業失敗後消失，她只好獨自照顧妹妹，姊妹倆過著艱苦的日子，也因此放棄了自己的夢想。黃寅燁則飾演被父母強迫要當全校第一，而沒有自己夢想的「羅一等」。崔聖恩與黃寅燁在遇到池昌旭之後才漸漸開始瞭解人生的真諦。

導演金聲允今（3日）率領主演群池昌旭、黃寅燁、崔聖恩出席記者會，池昌旭透露，前年12月收到劇本時覺得劇中的「尹雅伊」、「羅一等」就像是自己的故事，想為這様的孩子們加油所以答應演出。對於飾演魔術師，池昌旭也苦笑「魔術沒有僥倖」，他苦笑說「魔術沒有僥倖」，坦言扮魔術師很有難度，還得演戲加上唱歌、跳舞，太多事情要同步進行，僅管自己有不少音樂劇的演出經驗，但在拍戲現場時的歌唱語調必須放更輕，整體環境也跟音樂劇不一樣，拍攝之前還為此苦惱不已，壓力非常大，讓他忍不住喊「我不會再演魔術師了」，但寵粉的他下秒又立刻改口：「只要粉絲想要，我還是會願意再次挑戰的。」

女主角崔聖恩說之前看過原著，覺得這是個美麗又能引起共鳴的故事，很好奇如何影像化，同時也想讓大家看到自己從未展現過的面貌，便決定參演，在詮釋角色過程中由於令人心疼的台詞，反而帶給自己更多安慰和勇氣，覺得這是一部會讓自己難忘的作品。也不忘搞笑透露，不曉得演魔術師有這麼困難，早點知道的話，當初應該也不會答應演出了；因《女神降臨》中壞壞男二爆紅的31歲黃寅燁，這次第3度穿上制服演高中生，他說與導演初次見面，一聊就是2個小時，原本以為對方會問自己跟「羅一等」的相似度是多少，沒想到卻是一直想了解黃寅燁是個怎樣的人，讓他深受感動。

導演金聲允則表示其實7年前就想把這部人氣網路漫畫拍成戲劇影集，原本版權已經售出，但過了7年發現都還未見到播出，才知道原來是因為影像化過程太困難而讓眾人卻步，重新購買版權再看一遍後，感受到不同的感動，再加上曾在某個綜藝節目上看過國民天后李孝利，被一個小朋友「你想成為什麼」時，李孝利霸氣回答「不管想成為什麼人都行」，讓他因此得到啟發。此外，為了更忠實呈現原作角色有著許多內心獨白的的特色，因此決定以音樂劇的方式來製作呈現，並且找了首位獲得F.I.S.M世界魔術冠軍、常出現在各大綜藝節目的的韓國魔術師李恩傑來設計整體造型，希望打造一部大人和小孩可以一起觀看、聊天的戲劇。

《魔幻之音》共6集，將於本周五（6日）下午三點在Netflix全球190國獨家上線。