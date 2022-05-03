聚焦創新、循環、綠能，全方位落實ESG，正隆公司今（3）日獲頒2022《遠見雜誌》CSR暨ESG企業社會責任－循環永續楷模獎。以成為亞洲低碳綠能新紙業為目標，正隆致力於「資源全循環」實踐為台灣年減碳達1,040萬公噸，從原料到廢紙回收再利用，整體通路與科技系統設計完整，結合利害關係人、輔導前端回收商，創造永續生態系，為紙類回收循環的標竿，受到評審一致肯定。

正隆董事長鄭舒云表示，起心動念於追求產業和社會之間良善循環，正隆重視企業永續治理，積極推動S.M.A.R.T.低碳智紙註一，佈局循環經濟綠色營運，從低碳產品、創新應用、責任生產、員工發展及社會共融等各個面向，以為世界的永續美好為努力目標。

正隆致力淨零智紙推資源全循環，年減碳1,040萬公噸，啟動永續美好雙循環，獲頒遠見循環永續楷模獎。（圖／業者提供）

正隆S.M.A.R.T.低碳智紙，打造多贏循環商模，再造二次森林

正隆近年積極傳統製紙走向低碳智紙，透過規模再生技術與數位轉型，整合產品、能源、水3大資源全循環，以高達92.7%的回收紙再生率，92.4%廢棄物資源化，96%水資源循環，每年貢獻減碳1,040萬噸，相當於2.67萬座大安森林公園吸附量，廢棄物再生規模化全台第一。正隆年處理回收紙量居業界之冠，達180萬公噸，不僅最大程度幫助台灣廢棄物去化能力不足困境，減輕9.1座木柵焚化爐廢棄物處理量，更藉由資源循環利用，提供市場綠色商品，間接減少森林砍伐所造成的棲地破壞，約等同保留6,000座大安森林公園，為地球再造二次森林、維護環境生物的多樣性。

創新技術實踐廢紙容器全回收，扶植在地回收供應鏈轉型升級

強調Less is More以少創多，正隆2018年啟動回收供應鏈轉型升級輔導，攜手國內多家合作回收業者推動源頭分類，推動源頭分類、適性分流，一條龍落實低碳減塑。計畫推動至今已嘉惠超過90家回收商，成功減量5成島內回收紙品夾雜的生活廢棄物。在優化回收價格幫助中小型回收廠轉型的同時，也讓分離雜質適性轉化為綠能燃料棒、環保磚等附加產品，擴大綠色商機，並將收益回饋於一線資收個體戶關懷，創造社會善的美好循環。同時，也超前部署全台首家紙容器完全再生處理廠，緩解疫後紙餐盒暴增亂象，今年更將複製成功經驗，於大園增設再生白漿產線，擴大紙容器再生全循環，並在竹北廠引進全台最高效能生質熱電系統加大利用低碳循環綠能燃料，以低碳綠能雙循環啟動社會有感的永續美好。

正隆以多元管道扎根二次森林教育，為社會與供應鏈建立美好循環典範

為了進一步擴大永續影響力，前瞻氣候變遷造成的大環境變化，正隆深知環境教育的重要性，自2014年開始陸續於全台國小建造22座回收紙圖書館，為學齡兒童建立永續循環典範,。同時積極透過開放工廠參觀、舉辦回收紙大型創意活動（紙箱戰紀），以及與產學合作交換永續紙材應用技術，擴大向青年乃至大眾推廣二次森林價值。2021年起，正隆也與KOL網紅合作拍攝紙容器議題影片向社會進行永續教育，影響人次達100萬；同時攜手利樂包裝公司合編「紙的永續再生」繪本，於全台辦理教師研習營，期能觸及更多學童，以更豐富的永續溝通途徑讓循環經濟種子在本土扎根。