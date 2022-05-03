半導體製程供應系統廠朋億（6613）2022年第一季合併營收達16.78億元、稅後淨利歸屬母公司業主1.75億元，分別大幅年增113.57％、171.32％，每股淨利達5.17元，受惠公司持續擴大區域銷售、延伸服務業務版圖等策略展現，今年首季獲利表現攻歷年同期新高記錄。

朋億指出，受惠兩岸地區客戶積極採取擴產及新增產能計畫，不僅帶動公司旗下高潔淨度化學品、氣體等供應與分裝系統訂單出貨暢旺，再加上戮力深化濕製程設備業務動能，隨著在手訂單出貨完成認列，帶動第一季濕製程設備銷售大幅年增172％，有助於堆疊整體營運良好動能。

展望2022年第二季，朋億仍持續深化拓展兩岸主要半導體等客戶高潔淨度化學品供應與分裝系統設備出貨及工程服務，雖短時間遇到中國封城影響生產，惟近年擴大台灣業務銷售效益展開，不僅以今年首季台灣地區占比已達47.9％，凸顯朋億擴大區域銷售創造公司更為有利競爭條件，更推升目前整體在手訂單金額持續保持歷史新高水位之亮眼成績，有助於創造未來整體營運保持向上成長趨勢。