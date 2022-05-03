金獎大導陳可辛執導《奪冠》中最重要的傳奇教練郎平一角由國際影后鞏俐飾演，導演陳可辛表示，早在劇本創作前已鎖定鞏俐演郎平，第一時間就聯絡對方，並強調如果她不接演就拍不成，沒想到最初鞏俐因為沒有信心把偶像演好，婉拒邀請，幸好最後被故事中永不言敗的女排精神打動，終於點頭接演。為求「神還原」郎平這角色，鞏俐開始抱著排球自主訓練，更特別提早幾個月前往訓練基地和比賽現場，每天在場上觀察郎平的神態，詳細記錄她的一舉一動，也和女排隊員聊天，認識她們的故事和心路歷程。

陳可辛坦言，跟鞏俐合作是他一直以來的夢想，這次終於達成，他也覺得非常幸運：「鞏俐確實是飾演郎平的不二人選，我一直跟她說，你只要站在那兒，那種倔強和強大氣場，就是郎平。而且鞏俐於現今影壇和郎平在體育界有著同樣高的地位，都是80年代第一批跟國際接軌的女性，除了她，我真的想不到能找誰演郎平。」連熟悉郎平的現役冠軍女子排球隊長朱婷都表示：「鞏俐的眼神太像郎導了，第一次見面就很震驚，感覺郎導就在眼前！」而片中與鞏俐交手的教練則是由金馬影帝黃渤飾演，兩人要演出相交30年好友變成對手的糾結情感，曾經一同拿下勝利的昔日戰友必須在場上互相廝殺，誰勝誰負令觀眾相當期待。

該片講述過去體育環境缺乏資源，傳奇女排球員郎平與隊員們，因為熱愛排球的心，忍耐高壓訓練而激發出無限潛能，在完全不被各界看好的情況下，成功於1981年首奪世界冠軍；然而隨著時間過去，女排這個運動項目不再受到重視，直到郎平回歸擔任總教練，大力整頓隊伍編制後，再度開啟女排隊伍的全新篇章，在2016年里約奧運時，面對5戰全勝的衛冕者巴西隊，開局頻頻失分，最後竟反敗為勝，寫下驚人紀錄。為呈現最自然的狀態，導演陳可辛堅持要找真實的排球隊員演出，當時現役隊員剛剛贏得世界盃，每位隊員充滿信心，個個都非常入戲，演技好到讓鞏俐也驚呼：「哇！她們這樣我很難跟她們演。」

曾拍出動作鉅片《投名狀》、《武俠》的導演陳可辛表示，《投名狀》還有些既定概念可以參考，但《奪冠》打排球的戲沒人拍過，片中有三場排球比賽的重頭戲，陳可辛在第一場比賽採傳統電影分鏡方法拍攝，第二場比賽則不分鏡頭，調來6台攝影機同步拍攝，對著當年真實比賽影片模仿動作，到第三場關鍵賽事，現役冠軍女子排球隊員來到片場，實際能配合拍攝的時間僅有兩天半，陳可辛一口氣出動12台攝影機，並請到體育頻道專拍排球的攝影師操作，確保鏡頭萬無一失。令人感動的是，因為這就是女排隊員的親身經歷，每位隊員都非常清楚如何還原當時情景，更每天拍攝足足18個小時，讓電影看來有如當年賽事般緊張刺激。

除此之外，這次電影宣傳曲〈不分晝夜〉也請來人氣偶像易烊千璽演唱，以迷人嗓音唱出不忘初衷、敢於拼搏的女排精神。易烊千璽曾憑藉奪得香港電影金像獎最佳新演員獎座，日前導演陳可辛受訪時，也被問到有沒有考慮跟易烊千璽合作拍片，陳可辛導演大方回應：「肯定會！」並表示非常喜歡易烊千璽，並誇讚他是一個非常有靈氣的小孩，對世界有超出年齡的一些理解，更表示自己其實不太喜歡啟用年輕演員，認為演員沒到30歲不太會演戲，但易烊千璽是一個例外，雖然現在還沒有合適的劇本，但之後絕對有機會。《奪冠》下周五（13日）台上映。