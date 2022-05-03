母親節將至，桃園市楊梅區公所今年遴選出44位模範母親接受表揚，其中79歲的單親媽媽潘秀，經歷丈夫年輕離世，獨自養大4名子女，照顧患病長子逾10年，展現母愛光輝。桃園市長鄭文燦表示，模範母親的經歷值得大家學習，他也對此表達最高的敬意。

楊梅區模範母親中，99歲的鍾益妹，丈夫44歲時就離世，她憑堅忍勤儉精神，撫養孩子長大，教育兒孫努力惜福，現四代同堂相處和樂，她也經常與鄰居朋友互動互助，獲在地讚賞。

另名79歲模範母親潘秀，軍人丈夫年輕時就離世，靠堅毅不拔的精神養育4名子女，撐起整個家庭，但其長子因變故患有精神與心肌相關疾病，無法外出工作，她至今已照顧長子超過10年，展現母愛精神。

鄭文燦表示，模範母親們有的人熱心奉獻公益，有的母兼父職養育兒女，值得大眾學習，他表達最高敬意，盼藉表揚大會感謝所有母親為家庭和社會的貢獻。

因近來疫情升溫，楊梅區長邱世源也說，為考量賓客安全，原餐敘改發餐盒，疫情升溫代表社區仍有隱形傳播鏈，呼籲民眾不必恐慌，配合指揮中心做好防疫措施，包括佩戴口罩、酒精消毒、量測體溫等。