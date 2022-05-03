金相慶希望國會議員們能夠齊心協力，讓加溼器殺菌劑事件廣為人知。（采昌提供）

改編自2011年震驚南韓社會「加濕器殺菌劑毒害事件」的電影《空氣殺人》目前南韓熱映中，更在疫情籠罩之下，吸引超過14萬民眾入場觀賞。劇組勤跑宣傳之外，更在上週將電影直接帶進國會公開放映，朝野國會議員們也對這個正被遺忘的慘案表達惋惜之情，更傳達出解決問題的決心，讓這場國會放映顯得更加具有意義。該事件已經讓受害者們抗爭長達11年，導演趙鎔墡更耗費6年時間來製作這部電影，他坦言承受巨大壓力：「從選角到投資，一切都很辛苦，但最辛苦的是這個還沒有結束的事件。從2011年開始，每當有新的事實被揭露，我都非常擔心會給受害者帶來傷害。」

該片滿足了改編電影所具備的時代意義、驚險與反轉等電影看點，不僅勇奪新片首週票房冠軍，更掀起口碑旋風。上週也前進南韓國會，由國會議員成一鐘（國民力量黨）、田載秀（共同民主黨）一同在國會議員會館舉行特別試映會，並邀請柳性傑、尹暢賢等朝野國會議員，以及150多位觀眾一同出席。主辦人之一的議員成一鐘，在影片播畢後說：「受害者死亡後，用科學證明死因的過程並不容易，甚至還發生法庭鬥爭。在這段過程當中，我們似乎沒有發揮好自己的作用，對此感到抱歉。」更進一步表示：「希望透過這次的試映會，讓加溼器殺菌劑慘案能夠更加廣為人知，國會也會透過後續措施，盡最大努力為受害者擦乾淚水。」田載秀議員則表示：「國會將竭盡全力尋找立法與財政支援的方法，盡力讓受害團體的要求事項得到反饋。」

導演趙鎔墡則表示：「證據非常豐富，但受害者仍然十分痛苦，希望大家多多為電影宣傳。」據悉，該片從企劃到拍攝完成共花費6年時間，中間的事件發展也有許多轉折，讓導演趙鎔墡在製作過程始終戰戰兢兢：「因為受害情況太過龐大，無法全部拍攝下來，這讓我非常痛心，更擔心如果在電影中傳達錯誤訊息，反而會成為加害集團去攻擊受害者的手段。越是這樣，我越想要冷靜，努力用第三者的眼光去看待這個事件。」他更進一步補充：「希望大家不要因為自己沒有親自購買使用，就認為自己不是受害者。加濕器殺菌劑是學校、政府機關、醫院、公司、軍隊都曾供貨使用過的產品，所有人都可能是間接受害者。」

而在片中飾演受害者家屬的男主角金相慶也表示：「我知道這場國會試映有多困難，衷心感謝給予我們如此機會的議員。這部電影連初中、高中生都得看，也希望國會議員們能夠齊心協力，讓加溼器殺菌劑事件廣為人知。」金相慶過去也曾演過以「華城連環殺人案」為背景的《殺人回憶》；主演的《華麗的假期》是講述「光州事件」的電影；《一級機密》更是一部關於軍工腐敗的作品。當被問及為什麼會經常扮演這樣的角色時，他說：「之前拍了很多講述重大事件的電影。從導演那邊聽到本片內容時，我就覺得一定要拍，尤其這是我們社會所必需要的電影。我想，消除某些受害者的委屈，是上天賜予我的使命。雖然不敢保證票房會有多少，但我確實拍了一部無愧於心的電影。」電影下周五（13日）在台上映。