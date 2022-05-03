被譽為「時尚奧斯卡」的美國大都會藝術博物館慈善晚宴（MET Gala 2022）於台灣時間3日上午盛大展開，現場冠蓋雲集爭奇鬥艷，女明星都使出渾身解數打扮，力求成為紅毯鎂光燈嬌點；其中時尚超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）更秀出尺度爆表的火辣身材，脫下外套「裡面沒穿」的金漆造型超吸睛。但隨後她的辣照被台灣網友拿來惡搞，跟「控八控控」銅人做成對照圖，配色相似程度讓所有人看了一秒笑翻。

美國大都會藝術博物館慈善晚宴每年都會制定各種不同紅毯主題，今年特別制定了「Gilded Glamour」（鍍金魅力），讓現場金光閃閃。其中29歲時尚超模卡拉迪樂芬妮也受邀出席，而當卡拉迪樂芬妮踏上紅毯時，只見她穿上一件紅色軍服外套，搭配大紅色緞面長褲與高跟鞋，一頭金色長髮看起來相當帥氣有型；但下一秒當她轉身脫掉身上外套時，卻驚見裡面幾乎「全裸」，只用兩片胸貼遮住重要部位，並用金色塗料沾滿全身，就連手指、腳趾都是金色顏料，完美致敬今年走紅毯的鍍金主題，火辣身材曲線也一覽無遺，立即成為全場鎂光燈捕捉嬌點。

這組美照在在時尚圈獲得不少好評，但瘋傳網路後也有眼尖的酸民發現，卡拉迪樂芬妮手肘上的塗料竟「掉漆」，沒塗完整而遭到部分網友嘲笑，但多數網友仍大讚她的女神氣場與秀身材的自信：「女神太帥了」、「這次真是超有誠意」、「這套真的好辣」、「羨慕這身材」。

卡拉迪樂芬妮裸露上身塗滿金漆，俏皮吐舌。（圖／取自IG）

卡拉迪樂芬妮裸露上身塗滿金漆，展露自信。（圖／取自IG）

怎料，酸民眼尖的極限還遠不止於此，就有台灣網友發現，卡拉迪樂芬妮脫衣後的「金身紅褲」配色，竟然跟中醫診所廣告「控八控控」裡的銅人極為神似，做成對照圖貼出後網民一看就笑翻，其中鄉民女神qn黃瓊慧留言「控八控控」，還釣出帳號「控八控控中醫」回覆：「本人來了」。

網友暴動笑回：「中華文化博大精深、台灣就是強」、「好鬧，傳去她IG」、「外套穿著應該會滿好看的，脫下就﹍」、「很壞內」、「還拿拐杖.........這真的是發病狀態」、「坐骨神經突然痛了起來」、「幹嘛脫……想幫她點穴」、「好萊塢的時尚靈感源於台灣的日常」、「為什麼無違和」、「難怪感覺如此熟悉」、「只有我覺得她其實駕馭得還不錯嗎」、「好煩(笑)」、「那個胃的部分是脹氣嗎？」、「向佘太君致敬」，歪樓熱議不斷。