由TIMM東京國際音樂市場主辦的「TIMM Showcase live series 2022」是一個在每年秋天都會舉辦，並以拓展日本音樂海外市場的活動。今年第2次舉辦的「TIMM Showcase live series 2022 Vol.2」，特別與將日本表演者的魅力傳達給世界為願景的YouTube攜手合作，5月6日至8日將在Youtube上舉辦的「YouTube Music Weekend vol. 5」中，由TIMM推薦最值得期待及海外高度人氣的4組日本歌手登場。

首先是以電視動畫《進擊的巨人》最終季第二部片尾曲〈惡魔之子〉引起世界級極大迴響的創作女歌手樋口愛；接著是在疫情之下首位完成世界巡演，具有世界級人氣的吉他手MIYAVI；還有融合吟詩、和樂器及西洋樂器的搖滾樂團「和樂器樂團」；最後則是擁有美國、瑞典、日本等多國元素、以天生好歌喉進行無國界活動的女歌手EMMA WAHLIN，共4組歌手登場。將在YouTube Japan官方頻道的YouTube Music Weekend播放清單、YouTube Music Weekend Midnight播放清單，以及個別歌手的官方頻道中公開。