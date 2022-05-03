台南市安定區晚間18時許傳出停電，經台電搶修確認後，發現是一隻松鼠碰觸線路導致，影響中崙工業區內308戶停電，其中含高壓21戶。
台電台南區處表示，豐華配電變電所今（3）日18時18分因事故導致饋線跳脫，造成安定區中沙里、中沙里中崙、中沙里沙崙、豐華里一帶308戶（含高壓21戶）停電。
台電人員巡查停電原因，發現是一隻松鼠碰觸配電線路引起事故，已於19時29分隔離故障點全線復電。
中崙工業區廠商協進會工作人員表示，停電時多數工廠已經下班，也無緊急事故回報，廠商損失待4日上班後再統計。
台南市安定區晚間18時許傳出停電，經台電搶修確認後，發現是一隻松鼠碰觸線路導致，影響中崙工業區內308戶停電，其中含高壓21戶。
台電台南區處表示，豐華配電變電所今（3）日18時18分因事故導致饋線跳脫，造成安定區中沙里、中沙里中崙、中沙里沙崙、豐華里一帶308戶（含高壓21戶）停電。
台電人員巡查停電原因，發現是一隻松鼠碰觸配電線路引起事故，已於19時29分隔離故障點全線復電。
中崙工業區廠商協進會工作人員表示，停電時多數工廠已經下班，也無緊急事故回報，廠商損失待4日上班後再統計。
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