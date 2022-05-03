英國央行周四召開例會，市場預期為壓制通膨，英央將再度升息1碼，加上聯準會本周例會料將升息2碼，歐美債市再度湧現拋售賣壓，殖利率全面跳升，英國10年公債殖利率更一舉升破2％大關，創六年半新高。英國10年公債殖利率周二盤中升至2.004％，創2015年11月以來最高，短率指標2年期公債殖利率更跳漲8個基點，來到1.682％。美國與德國債息同步走高，指標10年公債殖利率分別站上3％與1％。

英國債息急升的主因是市場預期英國央行本周將再度升息，基準利率會升高1碼至1％。瑞穗證券發布最新研究報告指出，「英國央行不可能冒著一次升太多激怒消費者的風險，所以英央升1碼已成定局。」

不過，市場分析師也開始示警，隨著英央連番升息，英國經濟陷入衰退的風險也增加。

貝倫堡銀行資深經濟學家皮克林(Kallum Pickering)發布研究報告表示，英國央行本周四可能再度升息，而出現政策錯誤的機率隨之上揚。他說，「短期而言通膨是會超過英國央行的預測，但這完全是因為商品價格上漲，與此同時已有跡象顯示消費者需求已轉弱。另外，俄烏戰爭可能也會抑制需求成長，這部分也會牽動未來一段時間的通膨走向。」

皮克林指出，「如果不幸的話，英國目前可能已經處於經濟衰退的初期階段。有鑒於此，英國央行決策官員最好還是按兵不動，先觀察後續出爐的經濟數據後，再決定應採取的政策回應。」

德國10年公債殖利率升破1％則是近七年來首見，主要也是反應市場對歐洲央行將提前升息的預期升溫。

目前投資人預期歐洲央行最快7月就會啟動升息，今年底前基準利率可能就會轉為正值。尤其是聯準會若進一步加速升息，歐洲央行面臨提前升息的壓力將大增。