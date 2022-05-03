隨著疫情迅速升溫，以及3+4居家隔離新政策上路，民眾在家自煮需求增加，宅商機再度湧現，帶動網購美食買氣激增，台中飯店業者爭推冷凍料理線上線下齊搶客；還有業者主打星級行動主廚，不僅每日現做新鮮熱食，更為居家隔離者推出三日「居家抗疫懶人包」，帶動飯店冷凍料理外賣業績平均成長一至二成。

台中福華大飯店表示，為搶攻防疫新商機，雲端廚房行動主廚系列，以健康養身強化防疫力概念，融合飯店內江浙菜、粵菜、西餐，精心設計每日現做中西式防疫健康餐盒，新鮮美食快速直送；行動主廚掌握訂餐速度，從熱食到冷凍宅配，超過百樣冷凍商品，不僅可常溫即食，冷凍商品也確保消費者能品嚐最美味的黃金口感。自推出以來，整體業績明顯成長約二成。

台中日月千禧酒店則鎖定小資族宅家自煮商機，1F旅覓酒吧即日起外帶冷凍名菜新品上市，一人份量199元起，佛心價就能品嚐到五星飯店招牌料理，且線上現場皆可選購，推出以來市場反應佳，整體業績拚增二成。

日月千禧酒店總經理許瑄芷表示，在疫情衝擊下，飯店朝多角化經營，宅家必備的冷凍料理包成為主力研發的新商品。日月千禧外帶冷凍名菜新品，集結各餐廳主廚的招牌菜色，如「普桑雞人蔘雞湯麵」，每份一人量359元、「蒜子胡椒燉鳳凰」，每份一人量219元，推出以來詢問度高。

此外，台中長榮桂冠酒店疫情期間推出多款冷凍料理，包含長榮空廚牛肉麵、精選港點、中西式湯品及北海道生乳捲。自四月疫情升溫以來銷售量明顯增加，尤其北海道原味生乳捲，原價420元、線上優惠價378元，推出一個月以來銷量逼近500條，長榮空廚牛肉麵冷凍包雙入組，網購價550元，整體冷凍料理市場較去年同期成長近一成。