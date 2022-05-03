據新華社報導，3日從江蘇省昆山市台辦獲悉，本輪疫情發生之後，協助台商台企紓困穩產。截至2日共有528家台企復工。昆山官方也重點關注一批產業鏈供應鏈龍頭台企，打造重點台企名錄庫；按照「鏈式推動」原則，下沉到例如友達光電、仁寶集團等台商企業，協調台企解決貨運困難。

而復工台企也各自做出努力。舉例來說，緯創從本輪疫情發生以來，採取數位化防疫措施，開發「健康宣告書」小程式，並在廠區、宿舍等地使用。每天所有員工按時在小程式上上傳「兩碼一測一報告」動態，由系統根據員工上報情況判斷其能否進入廠區，並安排專人統計梳理各種異樣狀態。

緯創集團華東廠區副總經理鄭詠翔說，目前每天有10多輛物流車輛運轉。希望下一步加快貨運審批，提高物流速度，為企業復工復產營造更有利的外部環境。

另作為昆山市重點台企之一，仁寶電腦復工涉及的員工人數較多。為避免人員聚集，仁寶電腦實施《復工復產疫情防控工作方案》，分類管理人員、車輛、材料、宿舍等，安排專車「點對點」接送復工人員。該公司行政資源管理本部處長魏國和說，疫情只是短暫的挑戰，從防疫和復工的過程中看到了各界應對挑戰的能力，相信生產生活很快就可以恢復正常。