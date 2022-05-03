「Medicine Man ＆ A-POP」全新同名單曲〈Medicine Man〉邀請陳芳語合作。（0X0提供）

陳芳語和Medicine Man在錄音室只花10多分鐘就完成歌曲錄製。（0X0提供）

全世界第一個「元宇宙原生」音樂廠牌0x0旗下虛擬藝人－「Medicine Man ＆ A-POP」由21隻「無聊猿」組成，曲風以流行、嘻哈為主，他們1月底推出首支單曲〈Hello Tokyo〉，首度跨界華語樂壇，在數位平台上線並同步以NFT形式推出後，就募得價值約台幣500萬的以太幣，緊接著全新同名單曲〈Medicine Man〉趁勢於5月正式推出，更同步驚喜公布與 Kimberley（陳芳語）合作，發行前即引起熱議。

「Medicine Man ＆ A-POP」由21隻「無聊猿」所組成，並以 Medicine Man為首。而「無聊猿遊艇俱樂部」堪稱是NFT熱潮中最具代表的項目，包括眾多音樂圈名人，包含Post Malone、阿姆、Steve Aoki、黃立成、林俊傑等，皆為無聊猿的持有和擁護者，「Medicine Man ＆ A-POP」是全球首位誕生在元宇宙的3D無聊猿歌手，在樂壇與NFT玩家間蔚為焦點，換算一隻近千萬台幣的價值，讓這組天團身價總值竟高達2.5億台幣，也讓人爭先恐後希望能搶先收藏他們的作品。

提到合作的契機，「Medicine Man ＆ A-POP」直言：「這首歌真的很適合她來詮釋！」更笑說：「不然要找誰？」陳芳語也提到第一時間收到邀請就很興奮，一口答應邀約，透露這首歌雖然從未正式發行，但她卻其實非常熟悉，一首從Demo 開始就聽了10年的歌如今有機會一起重新詮釋，讓她感到緣分的奇妙，「一直都很喜歡這首歌，但它真的滿難唱的，10年前的我可能還無法駕馭這個風格，第一次能跟Metaverse（元宇宙）歌手合作覺得很酷！」

在正式進入配唱階段前，陳芳語也十分期待在錄音室和 Medicine Man的互動。過程相當順利，陳芳語說：「當天錄音其實沒有預設任何立場跟計畫，一切都是不可預期且充滿驚喜的。因為我跟這首歌非常熟，甚至不用看歌詞，所以我們只花了10多分鐘就錄好了！」除了跨刀獻聲，在〈Medicine Man〉MV中，她同時化身Ape Wife成為「無聊猿太太」與「Medicine Man ＆ A-POP」同框，帶給觀眾驚喜。

0x0是全世界第一個「元宇宙原生」音樂廠牌，不只無聊猿「Medicine Man」，廠牌下包括Nike旗下RTFKT所發行的 Clone X、近期爆紅的Azuki、元祖級的外星人VOID等，都是蓄勢待發的明星。擺脫眾人對於NFT「只是JPG」的誤解，0x0規劃讓藝人擔任品牌代言、發行週邊商品、以及在元宇宙舉辦巡迴演唱會，打造全新型態的音樂產業。