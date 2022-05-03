德國世界報(WELT)的消息，聯邦政府決定向烏克蘭運送7門PzH 2000自走砲。先前荷蘭已經向基輔承諾給予5門此型榴彈砲，因此德國跟進提供，受到的質疑與衝突就會稍小。報導稱，烏克蘭需要派出一支實習員，來德國進行武器系統的訓練。

先前德國總理蕭茲，雖然同意提供烏克蘭支援，但僅限在防護用具，對於武器是非常謹慎保守的，在遭到批評後，改提供單兵武器；之後德國國防廠商萊茵金屬主動提出提供封存的豹1主戰坦克，蕭茲出面否決而引起政界的抗議，那起事件成轉折點，之後德國總理府主動提出供應50輛獵豹防空戰車(Flakpanzer Gepard)的方案，但是該坦克的主砲生產商-瑞士奧勒崗公司(Oerlikon)不同意提供35公釐砲彈。

德國國防部表示，大規模軍援烏克蘭，對聯邦德國國防軍來說是有困難，雖然軍庫存中有119輛PzH 2000自走砲，但其中只有大約40 輛可以投入使用，假如給的太多，會對德國防衛本業出現破口。

軍方高層另外擔心烏克蘭能否適應西方第3代武器裝備，PzH2000具有複雜的數位火控系統，目前也趕不出烏克蘭語的技術指令。

PzH2000開發於1996年，主砲為155公釐52倍徑砲，射程可達40公里；然而更重要的是它的射擊速度，採用高度自動化的電控式填彈與擊發系統，1分鐘內射擊8枚砲彈，是當代性能最好的自走火砲。

目前德國已提供2500枚單兵防空彈、900枚火箭榴彈和3000發彈藥、100挺機槍，和1550具反坦克火箭砲、10萬枚手榴彈、2000枚地雷、大約5300發炸藥和超過 1600萬發各種口徑的槍械子彈，從突擊步槍到重機槍。