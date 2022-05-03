「台劇女神」曾莞婷近年來朝全方位發展，不僅在偶像劇、電影都有亮眼演出，也積極發展自創保養、服飾品牌副業，近日她在社群替自家服飾宣傳，解放火辣好身材，性感指數破表。

曾莞婷穿上牛仔外套和牛仔長褲，內搭灰藍色小可愛，辣露超亮車頭燈和纖細螞蟻腰，腹肌更是明顯，另外她穿上黑色西裝外套搭同色系短裙，裡面也僅有黑色小可愛，側坐在地讓I字深溝和白嫩美腿一覽無遺，搭配酷帥表情，女神氣場十足，讓網友都看傻。

「女神太美啦」、「叫人怎能不看妳」、「身材真好，穿什麼都好看」、「主任的好身材就是這麼完美」。曾莞婷近日在八點檔《機智校園生活》飾演母胎單身訓導主任，亮眼表現圈粉無數，而除了演藝事業之外，副業也經營的有聲有色，從保養品、服飾品牌到手搖飲，還插旗即食市場。

不過去年12月自創服飾品牌「I.REAL」驚傳悄悄收攤，相關粉絲專頁也無預警關閉，有粉絲詢問，她雖證實「I.REAL」已結束販售，但也透露：「是的，在重新規劃囉」，如今品牌重新上線，她更親自拍照宣傳，讓粉絲都相當期待。好友張艾亞更直呼「姊姊最美，品味最好，我都要買！！」