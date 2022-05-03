最近台灣流行哼唱一首歌：「每條大家小巷，每個人的嘴裡，見面第一句話，就是染疫了嗎？」而見面第二句話，就是投保防疫險了嗎？民眾的問候語隱藏著道德危機，雖然本土疫情確診人數屢創新高，但是按照今年截至5月2日統計資料計算，輕症或無症狀佔比高達99.76％，恐造成部分民眾會積極曝露在高風險環境下或在醫院等附近徘徊，以換取理賠機會，寧可犧牲一人，隔離就賺五萬，一人得到，全家升天！

去年銷售403萬張的台產防疫神單，標榜花500元賠10萬元，目前理賠金額已經超過19.6億元，前車之鑒，讓其它業者現在剉咧等，加上防疫政策從清零走向與病毒共存的新台灣模式，確診人數更是天天破萬例，防疫保單所累積的風險胃納量，已超乎原先預期，金管會更是示警，保險公司資本適足率（RBC）將面臨挑戰。

根據金管會統計資料，目前防疫保單約700萬件，以目前已理賠的保單計算，平均每件約理賠4.5萬元，搭配指揮中心因應規劃疫情的基礎，染疫率約15％計算，估計理賠金額將高達472.5億元，簡而言之，防疫保單可能讓不少產險公司賠到脫褲！

目前承保防疫險較多的產險公司，有富邦產險、國泰世紀產險、中信產險、兆豐產險、三商美邦人壽等公司，其中又以三商美邦人壽去年底的資本適足率203.62％最低，距離金管會的資本不足標準200％僅有一步之遙，加上今年第一季三商美邦人壽因買元大台灣50反1大虧，又踩到俄羅斯債券地雷，所以第一季虧損約33億元，現在又加上三商美邦人壽醫把罩，理賠仍包含法定傳染病，會不會讓公司資本適足率產生危機呢？加上現在大多只要居家隔離，舒適度更甚於以往，可能會有越來越多人積極染疫的道德風險加持，無疑是讓保險公司雪上加霜！

現階段早得到早有抗體，早日恢復正常生活，而且防疫保單還能理賠，或許這也是台灣疫情愈演愈烈的元兇，但是筆者認為台灣還是會先向新加坡模式看齊，醫療分級快篩普及，逐漸縮短隔離時間，最後與病毒共存，例如：最新5月9日起實施的邊境管制，入境居家檢疫縮短為7＋7，入境居家檢疫從原本的10天縮短至7天，也是縮短隔離時間的驗證。

當台灣邁入後疫情時代，初期快篩、PCR需求有機會暴增，因為檢測會成為解隔離的第一道防線，例如：泰博、瑞基等就有機會受惠，然後隨著政策的演化與病毒完全共存時，人民將會恢復以往的生活，到時旅遊業，例如：鳳凰、雄獅等，以及餐飲業，例如：王品、美食-KY等將有機會迎接消費者的報復性消費！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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