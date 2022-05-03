為配合教育部體育署2022年運動i臺灣2.0計畫，新北市政府體育處規畫運動熱區活動，將新北市分為4大區，利用拓點方式，推展新北市運動風氣，並藉由動態的課程，讓民眾再平常工作忙碌之餘，也可以體會運動的樂趣。

新北運動熱區第3區為五股、泰山、林口，課程已於4月底開放報名、5月開課，今年共開設6大類別89堂課程，包含球類課程、路跑訓練營、運動推廣、舞蹈課程、靜態講座與各區特色限定課程，其中舞蹈課程種類琳瑯滿目，有初階國標、有氧舞蹈、街舞課程及爵士律動。

新北運動熱區第3區另一堂熱門課程為路跑訓練營，針對民眾最常接觸的跑步運動，規劃了符合馬拉松賽事需求的課程，透過配速小訣竅、簡易的間歇訓練，讓跑友可以成功挑戰半程馬拉松，另有由「市民跑者之王」李智群擔任教練的全馬42公里完賽班，從5月9日起每周一晚上7點至8點，教練會於課堂中教導大家，參加全馬賽事時如何依照自己的目標調整配速並進行詳細的跑姿講解及調整，屆時路跑訓練營課程報到地點位於五股國民運動中心，訓練場地則於五股疏洪圳邊公園。

除了動態課程，新北市政府體育處也推出靜態課程講座，指導市民朋友正確的運動觀念與知識，此系列課程主打全部免費並開放給所有想運動、喜愛運動的民眾。課程更邀請專業師資，讓民眾在課堂中可以學習到專業的知識以及建議，避免在運動的過程中受傷，也可以得以讓自己的運動表現更上一層樓。