大陸貴州省遵義仁懷市茅台鎮位於赤水河畔，有「中國第一酒鎮」之稱。因多家酒企存在破壞生態、未批先建等問題，當地近期被大陸中央點名。

今年3月18日，大陸中央第二生態環境保護督察組向貴州省回饋督察情況時指出，赤水河幹流水質總體穩定在地表水Ⅱ類標準，但一些流域、區域生態環境問題還比較突出。赤水河流經遵義市茅台鎮的11條支流中，有4條水質為劣V類。

《中國新聞週刊》調查發現，過去茅台鎮酒企，有的存在向赤水河非法排汙現象，有的因窖池缺少防漏防滲裝置，導致窖底水外滲，進而造成污染等問題。

去年以來，仁懷市透過關停一些「小散弱」酒企、要求酒企投資升級環保設施等措施，生態得到一定改善。一些未批先建專案，目前還處在停工狀態。

但在此過程中，茅台鎮如何在這場「生態大考」中過關仍面臨諸多考驗。

貴州省督察組去年4月指出，仁懷市共有白酒企業1690家，其中2021年在產778家。在2021年，仁懷市在產的白酒企業中，冷卻水主要採用水冷方式。按照相關標準規範要求，冷卻水必須收集處理後回用，回用率不低於80％。

但除茅台酒股份有限公司等少數企業按要求建設冷卻水循環處理系統外，其餘白酒企業大多數因陋就簡，在屋頂、廠區等修建簡易冷卻水池，達不到相關標準和規範要求，高溫、高濃度冷卻水直接排入外環境，加重各溪溝污染負荷。