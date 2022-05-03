中央氣象局表示，明天(4日) 各地逐漸回溫，新竹以南白天高溫可達30度，周六、下周日(7日、8日)鋒面接近，天氣將又變不穩定，北部、東半部地區有短暫陣雨，中南部山區也有局部短暫陣雨。

5-6月天氣梅雨季重點​。(圖/氣象局)

明天(4日)雲量仍多且溫度持續回升，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫陣雨，其中東北部可能有局部較大雨勢，北部也有零星短暫陣雨發生的機率，其他多雲，只有山區有短暫的午後陣雨。

溫度方面，各地氣溫逐漸回升，清晨低溫北部及花蓮、台東約18到20度，南部約20到22度，整體仍涼，白天高溫桃園以北及東半部高溫為24至26度，新竹以南為28至30度，感受較溫暖。

3至4日定量降水預報。(圖/氣象局)

周四、周五(5日、6日)兩天水氣減少，僅北部及東半部地區有局部短暫陣雨，主要在基隆北海岸及東北部降雨機率較高，其他地區為多雲到晴、溫暖的天氣，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

周六、下周日(7日、8日)鋒面接近，水氣增多且天氣再變不穩定，北部、東半部地區有短暫陣雨，中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣。

下周一、二(9日、10日)東北風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲。11日東半部地區有局部短暫雨，午後西半部有局部短暫陣雨。12日、13日鋒面影響，天氣轉不穩定，各地降雨機率提高，易有短暫陣雨。