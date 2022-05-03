河南省鄭州市3日宣布升級防疫措施，自4日0時至10日24時期間全城封控。即日起非必要不離鄭、不入鄭，主城區機關事業單位居家辦公。除公共服務類企業、符合閉環管理條件的企業外，其他企業皆須停工。蘋果代工廠富士康表示，該公司符合閉環生產要求，產能不受影響。

根據「鄭州發佈」公告，鄭州全市主城區將開展多輪全員核酸檢測，4日、5日、6日按照「應檢必檢，不落一人」的要求，每日進行1次核酸檢測，並實行「足不出區、嚴禁聚集」措施。

公告還稱，除保障市民生活和城市基本運行的公共服務類企業、經審批符合閉環管理條件的企業外，其他各類企業暫停生產經營活動。生活超市、農貿市場、藥店、醫療機構正常運行，餐飲類企業禁止內用，僅提供快遞外賣服務，其他營業場所、門市全部暫時停業。全市人員非必要不離鄭，確需離鄭的，健康碼綠碼，持有24小時內核酸檢測陰性證明。

封控自4日0時至10日24時，後續將根據疫情防控形勢動態調整。