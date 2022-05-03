台鐵企業工會為了抗議交通部未經協商就將《台鐵公司條例》草案送進立法院，憤而發起五一勞動節不加班；台鐵局長今與台鐵工會會面但仍未獲共識，台鐵工會表示五一當天交通部長似乎認為「類火車」非常順利，「好像我們台鐵有也好、沒有也好」，那台鐵員工就來見紅就休，不排除端午、中秋、國慶，包括年底投票日都來合法不加班。

台鐵企業工會秘書吳長智證實台鐵可能投票日當天也不上班，他表示，五一勞動節當天，交通部長王國材好像認為他的「類火車」方案過關，非常順利，台鐵工會的解讀是部長認為「台鐵有也好，沒也好」，既然善意都沒有，他覺得他都可以來打理，那台鐵員工就見紅就來休啊，包括年底選舉，台鐵員工也要支持中華民國憲法、支持投票，行使人民的權利。

外界說，現在立法院交通委員會中，不是也把安全加入台鐵公司條例了嗎？不是也向工會版妥協了嗎？王國材也多次表示工會版草案與政院版已經沒有太大差別，要工會就這兩個版本理性溝通。對此，吳長智表示，台鐵改革本來就是以安全為首要，為什麼看到工會版強調安全，王國材才說那政院版也把安全放進去？「他要放甚麼進去？根本沒有實質的說明，很敷衍。」

吳長智說，除了安全，工會也很在意未來台鐵公司的生存。台鐵要改為公司，但這個公司都在虧錢，一些補貼機制都沒有處理，27年沒有調整票價，這個罪名怎麼可以怪在員工身上？

吳長智說，配合一些國家政策，如疫情期間、偏遠地區公路等都有補助，唯獨台鐵沒有，偏遠小站只補貼利息而非本金。交通部一直很欺負台鐵，當初高鐵把台北車站兩個月台拿走，現在是不是也可以還回來，或是付台鐵租金？台鐵有好幾條線都是配合高鐵路線，台鐵的營收就這麼一點點，就算是台鐵跟高鐵聯營，成本也要算進去，怎麼可以虧損都算台鐵？五一勞動節那天台鐵沒開，高鐵也是自己派遊覽車接駁，那以後就他們自己去接駁，不要老是叫台鐵當高鐵小弟。

吳長智說，5月5日上午9時30分還會在鐵路局再度協商，尚不知交通部長王國材等人是否出席。