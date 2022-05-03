奧莉薇亞魏爾德（左一）也是該片導演，右為飾演公司執行長的克里斯潘恩。（華納兄弟提供）

美女導演奧莉薇亞魏爾德（Olivia Wilde）新作《親愛的別擔心》邀請男團「一世代」（One Direction）哈利史泰爾斯（Harry Styles）、「二代黑寡婦」佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）主演，導演奧莉薇亞魏爾德與男主角哈利史泰爾斯更在合作後墜入愛河，去年1月被拍到牽手約會，宣布與交往9年、育有2子的傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）分手。

電影題材大膽創新，是部充滿劇情轉折、視覺震撼的心理驚悚片。奧莉薇亞魏爾德在宣傳該片的過程也相當戲劇化，上月26日出席在賭城舉行的電影博覽會（CinemaCon）時，竟眾目睽睽收到一個印有「私人與機密」的牛皮紙信封，隔天便有消息指出，信封內裝的其實是前未婚夫蘇戴西斯要與她爭奪2名子女監護權的法律文件，而她臨危不亂的表現，不僅獲得全場好評，也讓大家更加期待《親愛的別擔心》上映。

劇情描述艾莉絲（佛蘿倫絲普伊 飾演）與傑克（哈利史泰爾斯 飾演）很幸運地能夠住在完美的「勝利社區」裡，勝利社區是座實驗性的公司小鎮，是為最高機密「勝利計畫」的男性員工及其家屬所提供的居住環境。公司執行長法蘭克（克里斯潘恩 飾演）是位有遠見的企業家，同時也是位積極勵志的人生教練，信奉著1950年代盛行的社會樂觀主義，並對此沙漠烏托邦的日常大小事親力親為。

當丈夫們每天在勝利計畫的總部內進行「先進材料開發」的工作時，妻子們就在環境優美的社區裡過著豪華奢侈、紙醉金迷的生活，法蘭克美麗優雅的伴侶雪莉（陳靜 飾演）也是其中之一。公司滿足居民的所有需求，因此生活堪稱完美，而公司對他們的唯一要求就是對這一切守口如瓶，並全心全意、毫無質疑地為勝利計畫做出奉獻。

但當彷若桃花源般的生活開始出現裂痕，邪惡的事物逐漸暴露在看似完美的表象之下時，艾莉絲忍不住開始質疑他們到底在勝利社區做什麼，以及背後的原因。為了揭開此處的真相，艾莉絲究竟願意失去多少呢？昨（2日）曝光的預告中，也可看見男女主角哈利史泰爾斯、佛蘿倫絲普伊令人臉紅心跳的激情演出。《親愛的別擔心》預計9月22日在台上映。