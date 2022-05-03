有民眾向北市議員投訴，指遇上車禍被人追撞，對方卻交換駕駛發生頂包的情形，北市警內湖分局表示，該名民眾上月12日已向事故肇事者提出偽造文書告訴，警方第一次通知對方未到，將再度通知兩人到案說明並積極偵辦中。

警方表示。去年3月19日18時15分，獲報內湖區民權東路六段11巷與舊宗路二段口，發生一輛小貨車追撞前方兩輛自小客車的交通事故，員警到場後實施現場測繪、攝影等蒐證作為，填製A3類交通事故調查紀錄表，並觀察三造當事人都沒有喝酒的情形，且三方無人受傷也同意自行和解後，各造當事人簽名同意不實施酒精濃度檢測及不需警察進行調查訪問，遂依規定以A3類交通事故案件處理成案。

據了解，當時小貨車上有一對男女，疑為情侶檔，女子在紀錄表上簽名表示自己是駕駛，但投訴民眾事後找她索賠，女子卻否認開車，推說男子才是駕駛，民眾懷疑肇事者有頂替的情形，所以日前怒向內湖分局報案提告。

警方表示，車輛駕駛人如果發現他造當事人非實際駕駛人時，應立即向警方反映，警方將仔細調查並調閱監視器及查訪附近商家證人，以查明實際駕駛；一經發現確有冒名頂替情形，即依偽造文書罪移送偵辦。