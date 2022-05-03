大陸官媒央視新聞今（3日）一則有關「馬某」被杭州市國家安全局採取刑事強制措施的報導引發關注，網民紛紛將消息中的「馬某」與阿里巴巴創始人馬雲作連結。不久該消息獲澄清，被抓者為「馬某某」而非「馬某」。中共中央政法委員會機關報《法治日報》晚間報導稱，經向有關部門瞭解，馬某某，男，1985年出生於浙江溫州，現任某科技有限公司研發部經理。

《法治日報》報導，長期以來，其（馬某某）在網上接受境外反華敵對勢力洗腦，將境外活躍敵對分子視為「人生導師」，還成立非法組織，制定「政治綱領」，發表所謂「獨立宣言」。在其滲透影響下逐漸形成頑固的反政府思想，成為境外敵對勢力「以華制華」的工具。

2022年3月以來，馬某某利用互聯網專業特長，匿名創建網路群組，肆意歪曲捏造事實，極力傳播各類謠言資訊，發表所謂「獨立宣言」，煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權，充當境外敵對勢力在境內的代理人。

《法治日報》報導並指，馬某某甚至籌備成立「大陸臨時國會」，委託有關人員制定所謂「法律制度」，宣稱要「借助境外的力量推翻中國政府」。馬某某的上述行為，已對國家安全和社會穩定造成嚴重危害。