台南市長黃偉哲（左四）於夜祭前先向阿立祖獻檳榔、獻酒，祈求阿立祖保佑風調雨順、疫情早日退散。（劉秀芬攝）

台南市麻豆區三元宮廟後建有奉祀阿立祖的尫祖祠，2019年恢復夜祭儀式，地方人士成立協會，復振西拉雅文化，每年持續舉辦夜祭，今年在阿立祖指示下，3日晚間舉辦夜祭，照常舉行。

麻豆以前是西拉雅族蔴荳社聚落，三元宮是早期西拉雅族的尫祖祠，漢人移住後，將「唐、葛、周」天門三將軍奉祀於此，稱三元真君，廟後又蓋了尫祖祠祭拜阿立祖，因此形成漢人、西拉雅族共祀的現象。

2018年隆田復興宮尪姨表示，蔴荳社阿立祖希望恢復西拉雅夜祭，2019年起中斷近70年的尫祖夜祭，在三元宮廟方及各西拉雅部各落協助下，終於在5月7日恢復舉行，吸引數百民眾圍觀，許多文史工作者紛紛前往紀錄。

麻豆三元宮廟方十分支持夜祭活動，主委莊志銘等人成立蔴荳社西拉雅協會，積極召集族親共同復振聚落文化，參加語言復振課，走讀地方歷史，學習西拉雅語。

協會總幹事莊翠芬表示，協會許多成員都在熱愛鄉土的地方人士，雖然很多人不是西拉雅族，還是努力學習西拉雅語、學唱牽曲，會唱牽曲的人，從第1年的2人增加至24人，還有別區的朋友一起來參加，今年在夜祭前協會也唱幾首西拉雅歌謠，展示學習成果。

由於去年夜祭時新冠肺炎疫情蔓延，阿立祖指示進行「七條大咒」儀式，求疫情平安，今年阿立祖也指示，夜祭點豬儀式後，再進行「七條大咒」儀式，為民眾求平安。