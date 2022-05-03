因應台積電將落腳楠梓產業園區，緊鄰的油廠國小擬改制為科學實驗中學小學部，未料招生名額惹議，話題延燒兩天，高雄市長陳其邁急出面滅火，今（3）日晚間，政策大逆轉，高市決定先取消油廠國小改制科學實中的評估方案，改優先推動其他方案。

教育局表示，全國科學園區均設有科學實驗中學，以充裕的中央資源挹注園區教育之優質發展，高雄市打造高雄成為全國重要半導體產業聚落，配合半導體聚落，市府也積極向中央爭取科學實中設置。

教育局指出，科技部設置科學實驗中學，有新設或以既有學校改制改隸二種方式，高市府正在就地點及設立方式評估中。其中，高雄有路竹、橋頭、楠梓三大園區，將會綜合評估考量。

教育局說明，若以現有學校改制改隸，預算將較市立國小為多，軟硬體設備更新較為快速。孩子們所獲得的學習投資和機會，將大幅提高，教學品質也能獲得提升。若新設，將有更多的地點可以選擇，較有發展的彈性。

教育局強調，目前尚在評估設置科學實中多個方案，仍未定案。油廠國小若改制為科學實驗中學國小部，將以新建校舍教室擴增未來科技園區員工子女就學名額，除保障現有學區學童就學名額不受影響，亦確保不影響教師權益及保留學校歷史。

據悉，因油廠國小學校家長及社區表達強烈疑慮，讓這項改制案胎死腹中。最新進度，高市教育局已決定先取消油廠國小改制科學實中的評估方案，但由於設置科學實中進程需持續執行，將優先推動原本已規畫其他方案，盡速完成科學實中在高市設立。