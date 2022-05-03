大陸中科院青藏高原研究所的科學考察隊將在全球最高珠穆朗瑪峰上海拔8800米位置，架設一座重達50公斤的自動氣象站，有望成為世界最高的自動氣象站，此一氣象站設施將可獲取實測數據，做這將是全球唯一的極高海拔氣象紀錄。

據《中國氣象報》報導，本次珠峰科考任務「巔峰使命2022——珠峰極高海拔地區綜合科學考察研究」共有16支科考小組270多名科考隊員參加，是2017年青藏高原綜合科學考察活動啟動以來，學科覆蓋面最廣、參加科考隊員最多、採用儀器裝置最先進的綜合性科考。

去年以來大陸已在珠峰海拔5200米至8300米之間7個梯度建立自動氣象站，海拔8800米的氣象站將是最後一塊「拼圖」。圖為架設在珠峰地區海拔5200米左右位置的自動氣象站。（ 圖/新華社）

「巔峰使命」珠峰科考在4月28日啟動，此次科考中的一個重要任務就是在珠峰海拔8800米處架設一架重達50公斤的自動氣象站，它將成為世界海拔最高的自動氣象站。

報導說，今年以來，科考隊已陸續在海拔5200米、7028米、7790米和8300米，架設了4個自動氣象站。加上去年在海拔6500米、5800米及5400米架設的3個自動氣象站，一個從海拔5200米至8300米之間的7個梯度自動氣象站已建成運行，海拔8800米的氣象站將是最後一塊「拼圖」。

中國科學院青藏高原研究所研究員趙華標表示，常規的氣象觀測一般都在5000米以下，5000米以上很少的，現在正缺少這種高海拔氣象觀測。之所以在8800米而不是在8848米建氣象站，是因為峰頂上雪和冰不太好固定，所以在8800米左右找個基巖的面上進行固定。目前海拔7,790米區域風速較大，需要延遲新氣象站架設計劃，隊員仍在等待登山時機，他又指出，8個海拔梯度自動氣象站將記錄北坡氣溫、濕度、風速風向及太陽輻射等數據。

海拔8800米的氣象站一旦建成，將超越英美科學家2019年在珠峰南坡搭建的自動氣象站，成為世界海拔最高的自動氣象站。建成後，研究此區域的氣溫變化、梯度變化，瞭解第三極整個地區的氣溫以及海拔變化，同時也意味著，中國珠峰梯度氣象觀測體系初步建成，對高海拔冰川和積雪變化的監測意義重大。