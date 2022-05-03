國際信評機構惠譽最新報告指出，由於大陸封控拖累經濟，將2022年大陸經濟增長預測由4.8％下調至4.3％。並稱按照目前趨勢，要實現2022年5.5％左右的增長目標似乎不太可能。

香港經濟日報報導，惠譽指出，基於2023年逐步取消動態清零抗疫政策的假設下，惠譽調高大陸2023年經濟增長預測，由5.1％上調至5.2％。

惠譽表示，3月中旬以來，大陸官方為遏制變種病毒Omicron導致商業城市上海大規模封控，大陸各地的公共衛生政策和出行限制亦加劇，封控措施造成經濟活動中斷，造成3月零售下降3.5％，是2020年中以來首次按年下跌，包括工業生產和固定資產投資等領域也顯著放緩，國內供應鏈和勞動力供應明顯受干擾。而4月分出行趨勢跌至2020年疫情初期以來最低水準。

惠譽預料，混亂情況到5月可望緩解，預計第二季經濟增長將較上季收縮。惠譽估計，大陸2022年預算赤字佔GDP比例將從2021年的4.4％擴大至5.8％，債務佔GDP比例將保持在略低於60％水準，大致符合A的評級中位數。但與信貸條件持續放鬆或公共債務佔GDP持續上升相關的宏觀金融風險進一步上升，可能讓評級受負面影響。