有關網路製圖稱「國內快篩採購較他國貴」，甚至以發國難財抹黑，指揮中心今（3）日嚴正澄清表示，相關指控完全錯誤！目前國內快篩實名制販售的為羅氏快篩試劑，指揮中心的採購價每劑為新臺幣（以下同）95元，另有倉儲、包裝、物流運輸、藥局藥師販售等費用，因此以每劑100元出售供民眾使用。而同品牌快篩試劑的國際零售價格，分別介於166到380 元，相關指控顯為造謠，呼籲國人不要輕信謠言。

指揮中心指出，因應4月以來疫情發展，快篩試劑需求遽增，指揮中心緊急徵用快篩試劑，全力充裕供應量能，迄今已整備約2.7億劑，目前已進口的羅氏快篩作為實名制販售，每日可提供200萬份快篩試劑到實名制供國人使用。

指揮中心重申，國外進口的快篩試劑，不論是早先的臺灣銀行共同供應契約平臺，或是政府目前因應疫情的擴大採購，每劑一直是95元，再加計運費、包裝、藥師販售等費用，以每劑100元出售供民眾使用。同時在居家隔離及防疫篩檢等用途上，也有免費提供給民眾。所謂發國難財一說，是子虛烏有的錯誤指控。

指揮中心強調，在野黨圖卡上的快篩試劑即為羅氏快篩，經我國駐外單位調查回報，該品牌於其他各國零售價格介於新臺幣166到380 元，該圖卡上卻誤稱40到50元，實為錯誤訊息，必須予以澄清說明。我國實名制價格為100元，相較各國並無偏高情事，呼籲全民團結防疫，勿輕信偏頗訊息。