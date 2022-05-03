許多正妹爭先要跟統神（左）聊天。（17LIVE提供）

直播平台17LIVE正推出誠實週活動，昨（2日）亞洲統神張嘉航應邀加入播出《阿航之聲特別篇》和大家回顧盤點「那些年政治人物荒腔走板的芭樂票」，並開放Call in和大家直播連線互動，其中更有20歲嫩妹大膽向她告白，直言他比金城武害帥，讓統神忍不住露出害羞表情。

統神說自己和老婆目前疫苗打了2劑BNT，「我是2／2打第2劑，剛好可以打第3劑了，擔心登記不到BNT可打，可能會考慮打高端吧，雖然保護力是未知但我也沒有排斥打高端，就是出國不被認可很麻煩。」統神直播後半開放網友Call in上線報名連線互動，一開放立刻吸引粉絲踴躍爭取，看到系統上一直不斷同時有二、三十個人舉手排隊等他點名互動，統神驚喜努力加快聊天互動希望能多點幾位網友上線，對網友有問必答同時也自然提出問題反問粉絲。

不少連線女網友都熱情表達對統神的喜愛，有女粉絲趁機告白因為很喜歡統神常關注他頻道影片也希望統神能常在17LIVE直播，還說：「你很可愛啊，感覺是愛妻好男人。」有女粉絲好奇統神如何維持婚姻，看影片中他跟老婆常吵很兇，但又都很快合好，秘訣是？統神說：「互相要包容，要給對方空間。」一位連線20歲女粉絲直說自己很喜歡統神，統神反問她：「你為什麼喜歡我，金城武跟我你會選誰？」女粉絲秒答：「當然是選你啊！」統神一聽忍不住害羞的開心傻笑，女粉絲還說自己在旅行社工作，主動邀約想帶路統神出國玩，例如去希臘特別行程的深度旅遊，統神喊說「跟你去希臘我很怕耶，去了被你賣掉怎麼辦？」

多位連線男粉絲關切統神日前和哥哥國動的火爆吵架事件，有的網友不好意思直說還貼心舉自己朋友和哥哥吵架的例子，統神笑問：「他哥哥是不是胖胖的、戴眼鏡？」網友勸說：「希望你們兄弟不要吵架吵這麽兇，加油我挺你！」統神回：「他不跟我道歉我絕不理他！」不少粉絲頻頻問起統神兒子晨晨，都愛看晨晨玩他熱愛的《糖豆人》遊戲，有人建議統神自己多用手機開17直播，電腦留給晨哥玩糖豆人，眼見不少粉絲似乎被兒子圈粉，統神連忙說：「可是我也愛打遊戲啊，我還是要開遊戲實況啦！」直播最後統神也一展歌喉，清唱粉絲點歌的《李白》、《末班車》、《Missing You》，不忘提醒：「不可能有人一輩子都不說謊，希望大家多關心政治新聞時事。」

統神透露自己從小到大還好成績算中前段班，印象中小時候聽到大人講的多半是誠實的謊言，「例如說要買玩具，這個等到你生日或考好了買給你，但到了並不會買，或是國高中老師會說：現在努力一點到大學就由你玩四年。」統神笑說：「如果真的玩四年出來就變無業遊民啦。」聊到政見空頭支票，統神坦言自己是大學時期才開始比較關心政治，「我會先想到是馬英九的633，當時情況下是會期許的，他當時說沒做到就捐半薪，後來沒做到也沒捐。」提起政見屢屢跳票的韓國瑜，統神說：「韓國瑜我本人沒有很討厭他，選舉一定要畫大餅，只是韓國瑜畫的餅特別厲害，結果被罷免，而且那麼高票數被罷免，我覺得一定是大家要對那個人很不爽才會被罷免掉。」