美國疾病管制中心在當地時間2日發布最新風險評比旅遊名單，台灣被從低風險國家(Level 1)調升至「中度風險國家」(Level 2)。宅神朱學恒發現，除了台灣，有一些非洲國家也被歸類為「中度風險國家」(Level 2)，前民進黨立委郭正亮聞言直呼「哇靠」，並指其他亞洲國家可能也會跟進美國。

郭正亮今(3日)與朱學恒一起進行網路直播時表示，美國今天提高台灣的旅遊風險，朱學恒也說，「美國今天剛宣布，把台灣列為Level 2，就是不建議前往的國家，我們催了兩年…」郭正亮直言，「所以裴洛西不敢來了」。

朱學恒問郭正亮，台灣被美國列為「中度風險國家」(Level 2)有多嚴重？郭正亮擔憂，日本可能會跟進美國。朱學恒直言，「那挫屎了」，他並指出，台灣確診數和日本黃金交叉，台灣每日確診者比日本多了，「如果日本把台灣調高風險，不建議人家來，也不建議我們去…」郭正亮指出，因為日本常常會比照美國，而且很多亞洲國家可能也會比照美國，比如韓國、新加坡。

朱學恒表示，最荒謬的是，台灣每天在嘲笑北京、上海，「結果美國國務院的安全旅遊是中國，但台灣是不建議前往」。郭正亮則說，中國大陸的警示等級比台灣低1級，「現在搞不好level2 的國家已經不多了」。朱學恒回答，「也許有一些非洲國家」，郭正亮直呼「哇靠」，朱學恒又說，「這真的很鳥」。