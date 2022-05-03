受到第一季營收較低、經濟規模下滑影響，宏達電（2498）首季虧損又比去年第四季上升，稅後虧損7.55億元，比上一季多虧2,300萬元，不過在毛利率提高下，首季虧損還是比去年同期虧損超過10億元降低，每股虧損為0.92元。

宏達電自從2015年第二季本業虧損以來，已經是連續28個季度營業利益都沒有轉虧為盈，幸而在縮減手機產品線、處分閒置廠房、聚焦VR硬體與生態系統下，營業虧損逐步縮小，營業虧損最低紀錄是去年第三季所創下的虧損8.83億元。

受到農曆年假影響，最近幾年來宏達電每一年的第一季營收都會偏低，今年也不例外，而在營收略低於往常影響經濟規模，即使宏達電第一季毛利率從上一季的33.7％，上升至37.8％，增加4.1個百分點，也比去年同期29％大增8.8個百分點，然而在營收規模縮小下，營業虧損為10.44億元，比去年第四季的營業虧損又放大1.38億元，稅後虧損為7.55億元，每股虧損為0.92元。

不過宏達電強調，第一季毛利率比去年同期成長，營業虧損比去年同期的12.8億元、縮小2.4億元，稅後虧損也低於去年同期的10.2億元。

另外，宏達電董事會也通過為進行集團內部組織架構重組計劃，以因應全球最低稅負制、避免重複課稅，董事會通過擬向子公司HTC Netherlands B.V.購買子公司HTC Europe Co.Ltd. 100％股權。

宏達電表示，因為調整架構而受影響的歐洲子公司，都是HTC Corporation百分之百所持有，沒有改變，架構移轉後應收、應付款項，也會透過各層控股公司辦理盈餘分配或減資程序而相互抵銷，股權轉讓不會產生現金流。