南山人壽秉持「公益服務業」理念，響應政府「失智友善臺灣」目標，長期投入長照服務整合及失智友善環境促進，以「南得有你相伴、憶起守護失智家庭」勇奪2022遠見CSR暨ESG企業社會責任獎──樂齡友善組楷模獎，實踐企業社會責任再度獲得肯定。

本屆傑出方案共有48件入圍，南山人壽從中脫穎而出獲得獎項，顯現南山結合保險業核心職能，以全面性的策略、長期資源投入及具體行動，為熟齡友善環境做出貢獻。

南山人壽長期致力於永續發展推廣，為整合公司資源發揮綜效，並緊密扣合核心職能，擴大社會影響力，南山人壽以「H.E.A.R.T」：Health健康促進、Earth地球守護、Action for Good關懷行動、Reliability信賴承諾、Talent人才賦能，做為永續推動策略主軸，並積極回應與南山本業核心息息相關的聯合國永續發展目標(SDGs)，包含健康與福祉、永續城鄉、氣候行動等面向。

南山人壽獲獎專案為「南得有你相伴、憶起守護失智家庭」，呼應「Health健康促進」以及「Action for Good關懷行動」面向，從產業串聯、失智識能率提升、在地共創三大面向著手，共同建構對於失智、在地長者更為友善的環境，成為民眾最堅實的後盾。