網紅團體「反骨男孩」（Wackyboys）成員孫生目前與女友桃園雲豹職籃啦啦隊「Leopard-Girls」成員林宛璇（Wendy）交往中；日前2人傳出有爭執，上(4)月26日孫生PO出對Wendy下跪道歉的照片，宣布兩人和好。近日Wendy在IG曬出「只穿情趣內衣」的火辣床照，「逆向倒出」雪白UU的美景讓人噴鼻血，許多網友紛紛留言：「難怪孫總要下跪」。

孫生公開與女友Wendy認愛後，上月24日突然PO出多篇發文慚愧對女友懺悔，由於孫生向來有花心形象，令粉絲懷疑他倆感情生變；不過孫生在上月26日晚間又透露雙方「已經和好」，更貼出向Wendy下跪道歉的照片，直呼：「和好萬歲，璇寶對不起！」引發網友們熱議討論。

Wendy不但外貌出眾，更擁有175公分高挑身材及逆天美腿；她常在社群分享生活點滴及辣照，IG追蹤數已破15萬，受到不少粉絲喜愛。近日她在IG曬出一組火辣床照，畫面中Wendy只穿著一套黑色情趣內衣，只見她頭朝下方躺在白色床單，雪白UU「逆向倒出」的美景辣爆，搭配下身吊帶襪交疊的雙腿，反向凝視鏡頭的角度令人難以抗拒。

Wendy寫道：「久違的辣辣照，偶可以出寫真了嗎？」粉絲看了噴鼻血狂讚：「肯定可以出寫真，我敲碗期待」、「可以出，沒問題」、「我晕了」、「好性感」、「太美了吧！好正喔」、「美女身材火辣」，也不少人Cue日前才因犯錯而向女友下跪道歉的孫生：「孫生吃很好」、「抱歉了孫生」、「孫生真的很幸福」、「終於知道孫總為什麼要下跪了」，美照吸引超過2萬人按讚。