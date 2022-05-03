華視在今（3日）12點40分報導蔡英文總統出席主持「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」新聞時，將蔡英文總統誤植為「蔡EE」，對此，華視在下午發出道歉聲明，向全國觀眾致上最深歉意，也向總統蔡英文女士誠摯道歉。晚間，在上月29日上任的鄭自隆董事長二度寫信給華視同仁，要求「正確第一」並再次替所有員工加油打氣。

各位華視新朋友、老朋友

今天是我上工第2天，中午去外地探視一位華視老長官，車上收到訊息說新聞又出包了，回公司後直接去新聞部，麻煩雅琳台長請同仁圍過來，我說我不責怪同仁，處在壓力鍋中越緊繃就越容易出事，我是學新聞的，知道傳統新聞學要求新聞要快、要正確；但快與正確是對立的概念，要快就難免出錯，要正確就需反覆查證，快也快不了；我拜託新聞部同仁「正確第一」，快是其次，出錯了，跑第一也沒有用，只是找罵。

此外我請雅琳台長兩邊跑，除11樓副總辦公室外，也在新聞部設置辦公室或開放式辦公空間，指揮官不能離開自己的部隊；也要同仁多向雅琳姐姐請教學習，她有許多寶可以挖。

至於製播經理阿達請辭，我當然不捨，但在短時間接二連三又加四的出錯，他負起責任，我只能表示尊重。而新的人選，我要用「海推」的方式請同仁推薦，「海推」是學阿伯的「海選」，由下向上推舉。

被推舉人唯一的條件：必須是現職員工，但不限新聞部，我們有許多導播老鳥調派其他單位，歡迎各位舉薦歸隊。推舉人限新聞部同仁，一人亦可推薦兩人，但我不要連署推薦，這會形成拉幫結派，不是好現象；推薦時請略述推薦理由，傳到我email信箱，請在5／9前傳給我；最後人選不會是以得票數高低決定，是由我和台長綜合考量各方面因素再選出，這是遊戲規則，應先敘明。

如果新聞部製播經理「海推」方式可以找出合適的人選，以後各部門主管或許也會如此處理；華視已經走過半世紀，我才不相信我們自己培養不出人才。

講話之前和之後，我都脫下棒球帽向新聞部同仁致謝，感謝他們挺過這難熬的2個禮拜；同樣的我也要向其他部門同仁致意，你們雖不在火線上，但這些天來的酸言酸語，也夠你們受的。

鄭自隆

2022／05／03