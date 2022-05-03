不少人喜歡看另類的重口味影片，例如擠痘痘、清理膿包、根除粉刺等，甚至美國加州一名亞裔女醫生專門分享這類影片，成為網紅。一名美容師也在Dcard分享幫顧客清理超大型、黑頭粉刺影片，再度讓眾多網友大讚：「有夠療癒！」、「差點尖叫」、「太滿足了！」。

一名美容師在Dcard以「令人驚艷的洞！？」為題發文，表示這次個案非常特別，是一位主顧客的媽媽，這位阿嬤大概70幾歲，臉上長了一顆黑黑的東西，不知道是什麼，去醫院檢驗過不是惡性的壞東西，醫生有做處理，但是很快又長出來了。

原PO並貼出一段100秒的影片，一開始先用夾子將這顆黑黑的東西一點一點挑出來，最後終於像拔塞子一樣瞬間整顆拔出，原處留下一個大洞。

原PO補充說明：「像這類型的內包粉刺，基本上夾子如果往毛孔的洞扎，客人完全沒痛感，因為扎到的是粉刺，邏輯運用在正常內包粉刺的顧客上面，挑戰的還是美容師的扎口技術，美容師清粉刺看似用針扎顧客的臉，很痛，很殘忍，很不人道；但是其實我們扎的實實在在是粉刺，只有扎到粉刺，才有機會將粉刺拉出來或壓出來；因此開毛孔扎粉刺的技巧好不好痛不痛完全看美容師道行高不高。」。

驚人影片讓眾多網友忍不住驚呼：「這影片真的好讚⋯那個滿分的洞洞！！！感謝原po」、「這個洞幾霸昏，拔出來的瞬間真的超療癒」、「前面過程看得心超癢，拔出來那瞬間差點尖叫，太滿足了」、「太紓壓了，感謝分享」、「我看的心跳加速好像跑百米一樣」、「拔出來的那一瞬間我覺得我的人生也舒暢了」、「按100次愛心都不夠」。