因發表「預言全球疫情大流行」YouTube影片而爆紅的「印度神童」阿南德，家世背景陸續被起底。他2020年以「世界最年輕的占星家」名義，獲得號稱有「全球公信力」的「GCPA」神童獎，但印度當地媒體揭露，GCPA的認證欠缺公信力，還能用錢買通，阿南德的父母更砸重金在媒體宣傳，甚至買廣告安排暗樁衝人氣，阿南德的占星預言挨批「不過就是亂槍打鳥而已」。

綜合媒體報導，阿南德（Abhigya Anand）的YouTube頻道，原先只是阿南德父母上傳一些他背誦經文、或阿南德妹妹唱歌跳舞的影片，隨著阿南德年紀漸長，發現阿南德口語表達能力相對早熟，在他10歲後，也表現出對於印度占星學的濃厚興趣，並拍攝自己的鑽研心得。

隨著新冠肺炎疫情在2019年底爆發，阿南德因為一段「全球將有瘟疫大流行」的占星解釋影片，而被許多人認為是神準預言，但阿南德陸續還有各類的占星影片，也有許多落空預測，因此在台灣的評價相當兩極化，曾被不少網友批評。

阿南德多次廣泛發言，被不少人延伸比對視為「命中」，但也有許多人嗤之以鼻，甚至痛批根本只是依據時事發揮、不是什麼預言，惟其每次出聲總是引起討論。他今年曾點出3月16日有大事，而當天深夜日本福島發生大地震，但未造成大災難，仍引起許多人認為預言「有準」。

阿南德也預言今年4月4日會再有大危機，可是當天並沒有什大事發生。他今年點名的另一個日期是4月13日，當天台灣、國際都沒有大事發生，台灣疫情確診數雖與日俱增，也並非在當天出現轉折。

事實上，阿南德家境雄厚，在他爆紅國際前，印度媒體《班加羅爾鏡報》2013年就曾起底其身世，他爸爸是IT工程師，因為工作關係，一家人曾到德國、澳洲、加拿大等國家生活，因此阿南德也熟悉德文。另有印度媒體揭露，阿南德媽媽曾爆料，阿南德還沒到上幼兒園的年紀，就能分辨不同國旗，甚至能流利使用英語、梵文和德文，學習能力極強。

至於「神童」一稱從何而來，起因於2020年5月，14歲阿南德以「世界最年輕的占星家」名義，獲得號稱有「全球公信力」的「GCPA」神童獎，而被當地媒體報導。但與此同時，印度網路獨立媒體《BLITZ》也撰文揭露，GCPA的認證不僅欠缺公信力，還可以藉由金錢買通，要拿到GCPA的表揚未必困難。該媒體更揭露，阿南德爸媽砸重金在媒體宣傳，甚至買下廣告，安排暗樁來衝人氣，該媒體認為，「阿南德的占星預言，不過就是亂槍打鳥而已」。

值得注意的是，阿南德在成名後，靠「印度占星」自成一門生意，在印度當地提供的諮詢服務，30分鐘收費217美元（約新台幣6231元），為客戶的星盤提供解讀和運勢預測。

相關報導近日在PTT論壇掀起網友討論。多數網友不滿表示，「沒中的一堆都不講，還有刪影片的」、「印度神棍」、「半小時6000元，天啊」、「說好全球股市2021年12月大崩盤，結果呢」、「輸給阿北德」。