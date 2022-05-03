佛祖車沒車牌趕路中，網酸「難道是神明護體嗎？」

沒掛牌還開這麼快！有名網友在臉書上傳1張誇張的照片，照片中有輛黑色轎車，轎車上載著佛祖神像，但仔細一看，車牌竟懸掛「佛祖車」字樣，並非一般道路使用車牌，讓他氣憤地PO網怒罵「沒有車牌，又開得超快的佛祖車」；網友一見也大罵「類神轎」、「不快一點怎麼上西天」，但也有網友表示別與往生者太計較。

一網友在臉書社團「花蓮人」發文，他表示在路上看到1輛黑色轎車，上頭載有佛祖神像，佛祖裝飾鍍金，身邊還架著兩台音響，不過車牌卻掛著「佛祖車」非法車牌，讓他質疑，明明沒有出殯車隊，怎麼能駕駛到馬路上，氣憤地將照片PO上網罵「沒有車牌，又開得超快的佛祖車」。

貼文一出，網友紛紛留言表示，「趕著去見佛祖啊」、「類神轎」、「不快一點怎麼上西天」、「他有神祖牌啊」；不過另外有網友表示，這種忌諱問題還是迴避比較好，認為沒人願意攔下往生者的車子開罰單，可以問問身邊當員警的朋友，誰敢去攔，「如沒有申請的交管，憑什麼大家要讓大體先行，很簡單：因為祂死了，何苦與一個往生者計較最後一程」，要大家別太計較。

花蓮吉安派出所副所長呂理治表示，「汽車未領用牌照、或未懸掛領用牌照行駛道路，違反道路交通管理處罰條例第12條規定，最重可處新臺幣10,800元罰鍰」，表示將會加強攔查取締，同時呼籲駕駛遵守交通法規。