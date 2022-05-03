自從新冠肺炎闖入21世紀，世界也派來了神機妙算的印度神童阿南德（Abhigya Anand）前來解救，稱他為救世主倒有點誇張，不過他靠著不定期上傳YouTube影片分享占星預測，成功預言疫情趨勢，並屢次命中大事件時機點，從大流行病、全球股市、天災，甚至是堪稱「第三次世界大戰」的俄烏戰爭。近期外媒踢爆，其實阿南德根本不是神童，知名度都是靠父母用錢堆出來的，一家人可以說都是「金錢神偷」無誤。

現年16歲的阿南德自幼開始接觸梵語，8歲時就能完全讀懂《薄伽梵歌》，還因此登上全國新聞版面。2020年成功預言新冠肺炎後，從此聲名大噪，還到最具公信力的國際GCPA神童獎，此後只要他一開金口，便引起世界各地的關注。小小年紀展現過人才能，還因此把腦筋動到以占星為業，據悉他的價碼之高，個人30分鐘的問世就要價台幣約6,200元、2人以上收費每45分鐘更達台幣9,700元，可以說是門庭若市。

根據印度獨立媒體《BLTIZ》揭露，阿南德的知名度一夕間水漲船高都要歸功於財力雄厚的父母，據了解，他父親是一名科技業工程師，從小因為父母工作的關係，遊歷加拿大、澳洲、德國等地方生活。此外，父母親更不惜砸重本為兒子買廣告、接業配，就連GCPA神童獎也被質疑只是一個普通的民間組織，任誰只要有錢、有勢都能獲得獎項。