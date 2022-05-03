根據教育部最新統計，截至今(3)日，全國確診大專校院學生已累計5098人，各校苦於校內隔離空間不足，教育部下午在大學防疫長線上會議中表明，已獲得指揮中心同意，可將確診住宿生安置到集中檢疫所。

教育部今日下午召開「校園因應疫情配合進行疫調及宿舍調度相關事宜」線上研商會議，並提出「隔離檢疫宿舍調度補助方案」等因應方案。

針對各校紛紛反映校園防疫量能不足，宿舍容量不足負荷確診學生增長人數，教育部指出，已獲得指揮中心同意，可申請安置集檢所，請學校先向地方縣市政府申請集檢所床位，如有任何問題或難處，可向教育部反映，轉請指揮中心協調。

教育部提到，學校協助確診個案返家，以及調度一般宿舍或洽租校外旅館，整備為合規定之隔離或檢疫宿舍者，將予以補助；調度之隔離或檢疫宿舍以達學校宿舍總床位數以5％為原則，且需維運到本學期末。

至於高教司司長朱俊彰今日上午表明，會補助大學調度隔離宿舍，教育部也在會議指出補貼方案，即隔離宿舍補助每床新台幣1萬元，檢疫宿舍補助每床新台幣5000元；另洽租校外旅館調度及協助返家確診個案經費，依實際執行情形加計補助；補助經費可供學校清消、聘用衛保人員、協助學生移宿行李打包、貨運郵資、返家車資、健康學生暫住校外旅館、下學期減免住宿費等開銷。