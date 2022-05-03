美女主播叢慧芸去(2021)年首度主持國慶大典，一身全白褲裝登台的她驚豔全場，被稱譽為「國慶最美主播」；她當時透露自己為了完美呈現，「狠虐味蕾」連一口湯都不喝，1個月整整瘦了4公斤。近日她分享自己的超糗日常三連發，「一個轉身」把焦糖瑪奇朵灑到鞋子上，再一轉身她的豐滿胸部竟將扣子繃飛，最後又一轉身讓包包連同心愛粉餅盒重摔，還釣出同事主播徐韻翔聲稱是她「繃飛扣子」的目擊者。

叢慧芸前(1日)在臉書分享崩潰日常：「『和我當同事 心臟要很大顆』，今天進棚前 #一個轉身 要下樓，結果早餐 焦糖瑪奇朵 灑了一地，眼看沒時間了 ，只能任由我的拖鞋泡在咖啡裡，白色高跟鞋也被潑濺到了幾滴咖啡漬，一邊安慰自己幸好播報服逃過一劫，不然這當下可沒時間讓我換裝」，第一個轉身讓拖鞋、高跟鞋都遭殃。

接個是第二個轉身：「沒想到午報播到一半 ，想趁廣告時間花個60秒去上個廁所（別懷疑 我每次都有幫自己計時），同樣 #一個轉身，哈，我的前排扣子脫落了(大笑)；急call 服裝師求救啊～帶著針線進棚幫我修補，只花30秒，厲害厲害！」不知是否身材太好，連胸前的扣子都「矜」不住，猛然被她的豐滿上圍繃飛。

但意外還沒結束，午間迎來第三個轉身的悲劇：「一樁樁麻煩事皆有驚無險，原以為可以放鬆回到座位吃著午餐，因為同事喚我，再度 #一轉身，放在椅子上的包包，竟會重心不穩掉在地上～晴天霹靂！就是那心愛的粉餅盒重摔遭殃 （心疼）。結論 ⋯#今天千萬不能再轉身了！！ (大笑) 不要再來囉～～」，平時不是以迷糊著稱的她竟連出三包，難怪讓她忍不住分享自己的糗事。

同事主播徐韻翔回應：「我是見證了 #2個轉身 案發現場的同事」，叢慧芸說：「哈哈哈妳沒說我還沒想到耶，其實還有個隱藏版，我剛寫在回給婷育那邊，項鍊一度也不見」，徐韻翔：「太水逆了吧！！沒關係遺失物依照慣例終究會回到妳身邊」；網友笑回：「轉身時記得動作要優雅！（回：哈哈哈一定一定 我就是忘了優雅！）」、「人美，不管如何轉身都美啦」、「回眸一笑百媚生」、「勞動節的轉身」、「今天不宜上班」，美圖搭配趣味日常獲1.1萬人點讚。