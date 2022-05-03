針對正在核保的案件審核，和泰產險5月3日公告，由於考量社會觀感和民眾期待、業務員向保戶招攬保單之許諾，調整4月30日公告核保規則第一條，該公司同意受理已投保同業防疫險要保申請，但僅限在和泰投保一張有效保單。

各產險在四月中、下旬收到「爆量」的防疫保單，各產險公司目前持續進行核保當中，由於聽聞有民眾大量投保防疫保單，準備大賺「防疫財」，各產險在核保程序更趨謹慎，各公司正在統計重覆投保的案件。

針對正在核保案件，和泰產險原在4/29日公告核保規則第一條「基於損害填補原則，經查前已投保和泰產或同業法定傳染病保險商品者，不受理投保。」，但在5月3日時和泰產險修改防疫保單的核保原則。

和泰產險在最新版核保說明中指出，一、基於保險提供合理經濟補償的原則，經查已投保該公司或同業法定傳染病保單者，則不受理投保。惟考量社會觀感和民眾期待、業務員向保戶招攬保單之許諾，調整4月30日公告核保規則第一條，同意受理已投保同業防疫險要保申請，但僅限在和泰投保一張有效保單，且該公司受理任何一人之被保險人之防疫保單仍以一張為限。

換言之，若之前民眾已投保了和泰產險的防疫保單，和泰產險則不再受理投保第二張以上的保單。二、未繳費、未檢附信用卡授權書將依未完成要保行為，不受理投保。至於信用卡授權書資料不全以至無法完成扣繳保費者將個別通知，未於收到通知隔日起3日內補正者，也將不受理投保。

三、要保書上要保人或被保險人簽名有疑義者，該公司將個別通知，未於收到通知隔日起3日內補正者，將不受理投保。四、針對不受理投保之通知，將以簡訊方式直接通知要保人，已完成繳費者，將一併辦理後續退費事宜。