24歲大陸網紅痞幼，外型甜美、身材火辣，但卻有8年反差玩車資歷，讓她圈粉無數，更被封為「重機女神」，不過她陸續捲入900多張大尺度寫真照和不雅片外流風波，讓她只好出動律師嚴正澄清，才漸漸走出低潮，近日她收到微博送來達成1百萬粉絲成就的獎牌，但網友目光全放在她素顏真面目上。

痞幼發文透露「不知不覺，來微博真的好多年啦」，她也興奮曬出達成1百萬粉絲成就的獎牌，並開心和它合影，不過她有別於以往的全妝模樣，罕見曝光零修圖的素顏真面目，讓網友全看傻。

痞幼素顏曝光。(圖／取自痞幼臉書)

只見她脂粉未施下，皮膚光滑無瑕疵，讓粉絲都驚呼「素顏這麼美呢」、「寶寶素顏也好看」、「怎麼這麼美啊」，不過有部分網友覺得她是不是有些發福，直呼「你是誰」、「是不是胖了？」引起熱議。

其實，痞幼爆紅後，就傳出不少負面消息，之前900張寫真照片外流，她也表示「我喜歡什麼樣的衣服是我的自由」，並委託律師團處理，之後又爆出不雅片外流風波，她不僅否認是片中女主角，還透過律師發聲明，警告網友不要散布不實訊息。

★中時新聞網關心您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。

意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

前二項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之。