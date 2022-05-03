台中市3日本土個案新增1196例，並新增3例中重症患者，有1名30多歲男性只打1劑高端，目前因出現肺浸潤收治在加護病房以抗病毒藥物治療中。海線的清水區單日新增高達35例確診，連偏遠的大楊區四里中就有東山里及海風里兩里各有群聚個案，目前槺榔與南社同屬重災區，值得民眾做好防範。

本土新冠疫情呈爆發式的延燒，新增個案中包括495位確診個案為接觸者發病，包含校園群聚124例、職場群聚101例、家庭朋友群聚270例，其他持續疫調中。

台中市衛生局長曾梓展說，台中市再新增3名中症需使用抗病毒藥物治的患者，其中2人收治在負壓隔離加護病房，1人在專責病房。

衛生單位指出，清水區自4月10日至5月2日午夜止，共計累積205案新冠病毒確診者。近期以南社里中正北街、中正街，星海路、南社路、南華路一帶，南寧里光華路一帶，中社里大樓一帶，靈泉里大街路一帶，清水里鎮南街、鎮北街一帶，槺榔里大樓一帶、鎮新路一帶，鰲峰里大街路一帶為熱區。

截至今日下午3時，清水區新增就有35例確診，多數集中槺榔里、秀水里、橋頭里民治、民享一帶，東山里及海風里各有群聚個案，槺榔目前與南社同屬重災區。