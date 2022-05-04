2月底上海疫情再度爆發，中國大陸仍堅持以動態清零為目標，空蕩蕩的街頭，只見大批防疫人員對區域內噴灑消毒，「大清消」被北京政府認為是控制確診人數的關鍵方式。有專家認為，此舉其實浪費時間、資源，並沒有實質意義，嚴重的話還可能危害人民健康。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，大規模清消作業是大陸應對新冠肺炎傳播的長期策略，上海的消防員被派去接管消毒工作，當地青年團也招募了志工，街上無處不是消毒機器、車輛，和許許多多的化學用品補給站。然而，大部分的國家都認為效果有限。去年美國疾病管制中心(CDC)公布一項研究，顯示當人們每次接觸到受汙染的表面時，感染機率小到少於萬分之一。

「西方國家已不再採行大規模清消，接觸有病毒表面並不是Covid主要傳播模式，不太可能因為這樣通過黏膜(眼、口、鼻)傳染。」

專家表示，病毒藉由受汙染表面傳播的機率相當低，對公園、街道等室外場所進行消毒作業基本上沒有意義，甚至可能對公共衛生安全造成威脅。

儘管世界衛生組織(WHO)否認食品外包裝是病毒傳播途徑之一，然而，北京當局多次表明進口冷鏈食品，或其他如國際郵件都會成為病毒的載體，這也是為什麼如今「大清消」對大陸來說是不可缺少的環節。

香港城市大學副教授尼古拉斯·湯瑪士(Nicholas Thomas)則認為，政府致力於街頭大清消的「表演」，單純只是為加強人民對政府的信任。