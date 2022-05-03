屏東有名卓姓女公務員向女房東承租單人套房，豈料，才租半年，女房東竟以「卓女員與男友做愛太大聲」理由，要求卓女搬離，甚至還向卓女主管告狀，以及在卓女上班前辱罵「無恥、齷齪」，還拿拿殺蟲劑朝卓女噴灑稱「蟑螂回來了，殺死蟑螂」；一審認定房東確實謾罵卓女，判賠1萬500元，但卓女「做愛很大聲」、噴殺蟲劑免賠。

據《ETtoday新聞雲》報導，2018年有名女房東出租單人套房給卓姓女公務員，出租辦年後，女房東便以「女公務員和男友做愛太大聲」理由，要求卓女搬走，隔年，女房東還向卓女主管告狀「卓女做愛很大聲」，並且在卓女上班前辱罵「無恥、齷齪、風序良俗都不懂」，並且拿出殺蟲劑朝卓女噴灑稱「蟑螂回來了，殺死蟑螂」。

女房東於審理時辯稱，「我是要殺蟑螂，沒有說『蟑螂回來了，殺死蟑螂』」，並認為「做愛太大聲」是指曾寄存證信函給卓女，裡面有寫到，卓女不搬走與男友做愛太大聲，讓其他租客很尷尬，由於房東要維護善良風俗，只好立刻要求卓女搬走，並否認有謾罵。

屏東地院依據卓女提供錄音事證，認定女房東有辱罵「無恥、齷齪」，但女房東噴殺蟲劑稱「蟑螂回來了，殺死蟑螂」，經查證雙方各自在不同樓層，難以認定是針對卓女。

關於女房東把卓女「做愛很大聲」告狀卓女主管一事，構成妨害名譽賠償，女房東則否認有打給卓女主管，法官勘驗對話錄音紀錄，卓女詢問主管女房東提到晚上做愛很大聲，主管則答覆：「嘿，那個隨便她講那種事，她現在是要怎樣？」。

經法官認定，主管未明確說明「那種事」是什麼事，難以證明女房東是說卓女「做愛很大聲」；女房東要求卓女搬家時，存證信函指出「卓女做愛很大聲」，法官認為這部分，涉及卓女違反租屋約定，及雙方終止合約一事，難以從中認定女房東妨害卓女名譽；一審認定女房東罵卓女「無恥、齷齪」等語判賠1萬500元，其餘均判決免賠。