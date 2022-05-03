首度由臺灣擔任主辦的「2022 臺北亞洲同志運動會」，為期五天的熱鬧賽事正式劃下句點，正值疫情期間，主辦困難堪稱歷屆最大，不過主辦單位「台灣同志運動發展協會」克服困難，也盼望藉此爭取 2030 年「世界同志運動會」在臺舉辦的機會，不只亞洲，而讓國際都能見到臺灣在性別平權上持續不懈的努力。

本屆「Asia Pride Games 2022 臺北亞洲同志運動會」由「台灣同志運動發展協會」與臺北市體育局聯手主辦，教育部體育署、臺北市政府聯合指導。包含臺灣在內共有至少 27 個國家、地區的選手們，參加本屆賽事競賽，一同交流競技，成功讓國際與海外一同見證臺灣的驕傲。

今（3）日於臺北和平籃球館舉辦閉幕典禮，包含教育部體育署副署長林哲宏、外交部非政府組織國際事務會執行長王雪虹、臺北市副市長蔡炳坤、墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處處長Mr. Martin Torres Gutierrez Rubio、亞洲同志運動聯盟印尼代表等人皆親自出席儀式，透過致詞表達同志運動會的珍貴價值，不僅建立友善性別友善城市的國際行銷，更是與臺灣與世界交朋友，讓國際看到臺灣努力的重要途徑。

典禮除了播放「台灣同志體育運動史」短片，回顧從邊緣到獲得尊重與正視的歷程外，也有紀錄五日賽會期間的精華影片，回顧多日來選手的拚搏與志工工作人員的付出。在閉幕活動中，也正式交棒給予下屆運動會主辦國——柬埔寨，由雙邊代表進行交接儀式，相約金邊相見。

藉著閉幕式授獎，大會給予為同志體育運動做出努力貢獻的參與者，「志工貢獻獎」由教育部體育署林哲宏副署長頒發，嘉許14位代表賽會期間付出熱忱、專業與公益精神的志工朋友；「平權推手獎」特別表彰兩位對同志體育運動與同志運動會的幕後推手；分別是亞洲同志運動聯盟印尼代表、The Straits Games 主席 Soejaya Kedung，以及促進成立「亞洲同志運動聯盟」（Asia Pride Games Alliance）的大畑宗原。

閉幕典禮上最搶眼的表演單元，莫過於由變裝皇后「飛利冰」率領的「House of iCE Queen」家族陣容，將節慶喜悅的原民風格，用華麗燦爛的態度展現屬於臺灣皇后們的繽紛特色。而包括搖滾樂團「康士坦的變化球」、揉合傳統武術、宋江陣與太鼓等多種表演藝術的「PLUS Fun 加樂表演藝術舞蹈團」、富有熱情及青春洋溢的「建國中學熱舞社」、「建中管弦樂團」等多隊臺灣本地表演團體，以多元文化表演呼應運動會特色。而大會也特別邀請曾多次參加同志婚姻平權活動的 DJ Rainbowchild 擔任暖場嘉賓。

華語歌壇 Z 世代歌手 Kimberley 陳芳語，也帶著一連串的勁歌熱舞壓軸演出。對於多元同志文化友善的她，也想藉著她的支持告訴這個世界，不要在意這個社會是如何框架你，每個人最完美的時刻，就是在勇於做自己的時候。藉由〈Kow Tow〉、〈逆光〉、〈愛你〉、〈4am Calls〉抒情與動感歌曲穿插其間，在結尾繽紛多彩的彩帶爆射中，為本屆運動會閉幕典禮帶來完美落幕。