隨著本土疫情升溫，不少學校也開始實施遠距教學，有媽媽拍下家中3個孩子在客廳一起遠距上課的照片，並無奈詢問該怎麼從他們背後經過才好，讓網友紛紛笑喊，「匍匐前進」、「只好用滾的方式經過了」，也有網友認為照片看起來彷彿身在網咖一般，紛紛留言「突然想來碗泡麵」、「居家網咖真是令人羨慕啊」。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》貼出一張照片，並無奈表示，家中4個孩子都因為疫情關係在家遠距教學，但每當要在他們上課時經過客廳，都會讓她覺得壓力很大，「是不是該先回房間上個妝、換掉睡衣？」

從照片可見，原PO的3個孩子分別坐在客廳兩側的電腦桌前遠距上課，且為了避免干擾到彼此，還戴上耳機專心聽課。原PO也補充，讀高三的大兒子今天久違回學校一天，所以照片中多了一個空位，另外讀國二的二兒子今天停課最後一天，讀國小的弟弟和妹妹剛開始全校停課一周。

原PO拍下這張照片後也忍不住笑喊，「根本網咖無誤」，引來網友紛紛留言，「突然想來碗泡麵」、「櫃檯小姐來碗牛肉泡麵加蛋」、「這時候一定要來碗泡麵加蛋」、「都包檯了齁」、「居家網咖真是令人羨慕啊」。

也有不少網友提供通過客廳的辦法，「匍匐前進」、「看來媽媽只能用爬行的或是蠕動的方式經過一級戰區了」、「只好用滾的方式經過了」、「戴面具走過去就可以了」，另有人直言，「沒關係之後會習慣，然後無感的，我現在都直接在孩子的電腦前晃來晃去」。

此外還有網友分享，「昨天女兒在上閩南語課，我直接跟著一起學」、「我上次忘記女兒在遠距教學，剛睡醒就走到她旁邊講話，結果她們整班傻眼，我還閉著眼睛還沒完全醒，聽到她老師跟我打招呼我才瞬間嚇醒，只好尷尬地跟他們說聲早就趕快逃走」。