挾著海空運價維持高檔加持，貨代業者捷迅（2643）今年第一季稅後淨利0.88億元、年增83.5％，每股盈餘為2.94元，連續16季成長，並創單季歷史次高，僅次於去年第四季。

展望今年第二季，捷迅將簽訂新的跨國際合作案，擴大全方位物流布局與綜效，預估成長幅度將大於通膨帶來的負面影響，今年全年目標是要挑戰營運新高。

捷迅透露，疫情肆虐使海運價相較疫情前維持高檔，其中海運價高出將近八到十倍，空運價則高出約二至三倍。

除了受惠高運價，捷迅透過提供各項物流方案，帶動業務量不斷創新高，獲利持續四年成長，也證明公司營收成長，並非全來自這兩年疫情下的運價飆升。隨著運價近期進入修正期，捷迅抱持著未雨綢繆、布局未來的態度，依循長期計畫及設定的目標邁進。

捷迅董事會3日通過第一季財報，合併營收12.82億元、年增20.23％，營業毛利1.6億元、年增52.99％，營業利益1.09億元，年增89.52％，營益率8.51％，稅後淨利0.88億元、年增83.5％，每股盈餘2.94元。

捷迅各項服務貢獻營業佔比，分別為空運服務占63.12％、海運服務占27.66％、其他服務9.22％ ，相較去年同期分別年增16.87％、33.81％、8.54％

在海外拓展方面，捷迅長期提供國際觀且全方位物流服務，獲得國際科技大廠客戶青睞，規劃在印度清奈、德里兩個城市設立分公司與辦事處，預估今年底前取得正式營業執照，未來持續觀察國際脈動，規劃增設全球服務據點。