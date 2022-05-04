透過網路直播賣東西，或推銷產品已經成為一種銷售方式，有名男子也分享大陸一名女銷售正妹開直播推銷汽車，但是該正妹在直播中不時的「雙腿狂蹭」，甚至時而微蹲，時而雙腳交叉站立，而且，在直播的過程中，正妹突然發出嬌羞的的聲音，此舉也讓網友紛紛留言表示是不是「尿急」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段2分多鐘影片，他在貼文寫下「妳扭什麼扭，直播就直播不要扭啊」；從影片中可見，1名打扮像汽車銷售業務員的正妹，開直播向網友介紹1輛汽車，過程中，可見正妹認真介紹車子，但不時見正妹「雙腳蹭來蹭去」，直播到一半時，突然發出羞澀的聲音，手還往後擺了一下，正妹還時而微蹲時而雙腳交叉站立。

有名大陸OL開直播推銷汽車，但是她在直播中不時的狂蹭雙腳，讓網友大笑「是尿急嗎」。（翻攝自臉書爆廢公社）

影片一出，網友紛紛留言表示，「想尿尿」、「是不是小怪獸」、「是不是自己手機在開遙控」、「別開這麼強啊，一直叫人不要扭」、「其實尿急」、「我懷疑她邊直播邊開車，但我沒證據」、「錄影的那位是不是拿著遙控器」、「有貓膩」、「她是不是裝了某種要裝電池且會震動的小玩意」、「感覺中間有點忍不住了」。